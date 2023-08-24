Игроки «Зенита» Чистяков, Мостовой и Родригао пропустят матч с «Уралом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто игроков команды не примет участие в матче против «Урала».
«Тут ничего не изменилось. Из лазарета состав никто не пополнил. Но и сам лазарет не пополнился», - приводит слова Семака «Матч ТВ».
В пятом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:1). В матче из-за травм не приняли участие Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой и Родригао.
26 августа «Зенит» сыграет с «Уралом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
После пяти туров «Зенит» на четвертой строчке, в РПЛ у сине-бело-голубых 10 очков.