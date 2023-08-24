$94.44+0.32102.25-0.51

Игроки «Зенита» Чистяков, Мостовой и Родригао пропустят матч с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто игроков команды не примет участие в матче против «Урала».

Семак рассказал, кто игроков команды не примет участие в матче против «Урала»
© Спорт день за днем

«Тут ничего не изменилось. Из лазарета состав никто не пополнил. Но и сам лазарет не пополнился», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

В пятом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:1). В матче из-за травм не приняли участие Дмитрий Чистяков, Андрей Мостовой и Родригао.

26 августа «Зенит» сыграет с «Уралом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

После пяти туров «Зенит» на четвертой строчке, в РПЛ у сине-бело-голубых 10 очков.