В РФС высказались о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам. Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.