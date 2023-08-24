Месси вывел «Интер Майами» в финал кубка США

Аргентинский футболист Лионель Месси вывел в финал кубка США клуб «Интер Майами», отметившись двумя результативными передачами и одержав победу в серии пенальти. Об этом сообщает издание «Чемпионат.ру».

«За „Интер Майами“ дубль оформил Леонардо Кампана и еще один гол забил Хосеф Мартинес. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился двумя результативными передачами», — написали в агентстве.

Отмечается, что «Интер Майами» одержал победу в серии пенальти. В финале клуб встретится с победителем поединка между «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк».