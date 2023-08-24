«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Эмерика Лапорта

Саудовский «Аль-Наср» на своих официальный ресурсах объявил о переходе испанского защитника Эмерика Лапорта.

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Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера испанского футболиста в «Аль-Наср» из английского «Манчестер Сити» составит около € 30 млн, а сам защитник подпишет контракт с зарплатой в € 20 млн в год. Соглашение Лапорта с саудовской командой будет рассчитано на три года.

29-летний Лапорт играл за «Манчестер Сити» с 2018 года. За это время защитник провёл 180 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. В составе «горожан» испанец завоевал 15 трофеев, в том числе став победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Англии.