Стало известно, почему «Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит»

Стала известна причина, по которой бразильский «Фламенго» не хотел бы расставаться с нападающим команды Педро Абреу , в котором заинтересован санкт-петербургский «Зенит» . Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Фламенго» на текущий момент не готов соглашаться на предложение «Зенита» по трансферу Педро в размере € 25 млн, так как не хочет никаким образом ослаблять свой состав перед финалом Кубка Бразилии, который пройдёт 17 и 24 сентября. В руководстве клуба считают, что у них лишь двое центральных нападающих — Абреу и Габриэль Барбоза.