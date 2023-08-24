Экс-футболист ЦСКА согласился с критикой Слуцкого

Футболист астраханского «Волгаря» Тимур Жамалетдинов отреагировал на слова экс-форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, который недавно раскритиковал бывшего тренера казанского клуба Леонида Слуцкого. Слова Жамалетдинова передает Sport24.

© РИА Новости

«Ха-ха, высказывание Деспота о Слуцком видел. Улыбнулся. Наверное, у него были основания так говорить — не думаю, что он соврал. Просто кто-то молчит, а кто-то не боится сказать правду», — сказал Жамалетдинов.

В начале июля Деспотович заявил, что Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Также он выразил мнение, что специалист относился к людям как к животным.

Деспотович выступал за «Рубин» с 2020 года по январь 2022 года. В сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром своей команды, поразив ворота соперников 14 раз. Всего за казанский клуб он провел 36 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.