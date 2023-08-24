Карпин объяснил, почему Кузяева нет в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие в расширенном составе национальной команды на сентябрьский сбор полузащитников Далера Кузяева и Арсена Захаряна.

«Кузяев не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку. Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

30-летний Кузяев получил красную карточку в товарищеском матче с Ираком (2:0), однако дисквалификация не должна распространяться на другие игры, так как встреча с ближневосточной страной не носила официальный статус. Карпин несколько раз заявлял, что не будет вызывать в сборную России полевых игроков старше 30 лет.

Кузяев летом этого года на правах свободного агента перешел во французский «Гавр». Полузащитник уже успел забить один гол за новую команду в двух проведенных матчах.

20-летний Захарян этим летом также сменил команду. Полузащитник перешел из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», однако пока не дебютировал за новый клуб. Ожидается, что он сыграет за «Реал» уже в ближайшие выходные.