Тренер «Реала Сосьедад» оценил дебют Захаряна за клуб

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль оценил дебют полузащитника сборной России Арсена Захаряна за клуб. Слова специалиста приводит El Desmarque.

«По правде говоря, он меня удивил. Не тем, на каком уровне он находится. А тем, как Арсен адаптировался», — заявил Альгуасиль, добавив, что хавбек — «парень с прекрасным характером» и в будущем он станет большим игроком.

Специалист также выразил благодарность главному тренеру российской национальной команды Валерию Карпину за то, что тот не вызвал Захаряна в сборную, а дал ему освоиться в новой команде.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Захарян появился на поле на 75-й минуте встречи и провел на нем 15 минут, не отметившись результативными действиями.