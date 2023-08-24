В «Удинезе» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Динамо»

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб сделал предложение московскому «Динамо» по трансферу защитника Сабы Сазонова.

«Сазонов – это игрок, за которым мы следим уже некоторое время, но официального предложения нет. Мы работаем над парой профилей, включая его», – приводит слова Бальцаретти Sport24.

Сегодня, 24 августа, стало известно о возможном переходе Сазонова в «Удинезе». По информации «Спорт-Экспресса», итальянский клуб сделал предложение «Динамо» в размере 2 млн евро по трансферу защитника. Также к футболисту сборной Грузии проявляет интерес загребское «Динамо».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сазонова в 3 млн евро. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.