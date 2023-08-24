Агент Нереса рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

Футбольный агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы нападающего «Бенфики» Давида Нереса, прокомментировал возможный трансфер бразильца в «Зенит».

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«Насколько вероятен трансфер Нереса в «Зенит»? На данный момент продвижений в переговорах нет», — приводит слова Бертолуччи «Чемпионат».

По сообщению СМИ, «Зенит» готов отдать за Нереса 45 миллионов евро. «Бенфика», в свою очередь, требует за своего футболиста 100 миллионов евро.

Петербургский клуб находится в поиске замены Малкома, ушедшего в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Нерес перешел в «Бенфику» из донецкого «Шахтера» в июле 2022 года за 15,30 миллиона евро. Контракт футболиста с португальским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний вингер принял участие в 48 матчах «Бенфики» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

После пяти туров РПЛ «Зенит» располагается на четвертой позиции с 10 очками. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар» с 13 очками.