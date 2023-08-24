Создатель любительской лиги объяснил, кто виноват в нападении футболиста на судью

«Северо-западная лига Челябинска – это один из наших территориальных партнеров. Эмоции периодически таким образом проявляются. «Сорвать крышу» может у любого игрока в любом матче, профессиональная это лига или любительская. Как к этому относиться? Негативно. К сожалению, у нас себя не очень хорошо проявляли разные известные футболисты. Тот инцидент с Широковым… Когда знаменитые профессиональные игроки так ведут себя в любительских соревнованиях, то люди без известной фамилии тоже думают, что можно подобным образом отличиться. К сожалению, это проблема не футбольная, а в воспитании», — считает Смирнов.