Создатель любительской лиги объяснил, кто виноват в нападении футболиста на судью

Создатель любительской лиги Смирнов объяснил, кто виноват в нападении футболиста на судью
Президент и основатель Любительской футбольной лиги России Дмитрий Смирнов прокомментировал для «Газеты.Ru» драку между футболистом и арбитром в «Северо-Западной лиге 8х8» Челябинска, заявив, что плохой пример игрокам-любителям подал в свое время Роман Широков.
«Северо-западная лига Челябинска – это один из наших территориальных партнеров. Эмоции периодически таким образом проявляются. «Сорвать крышу» может у любого игрока в любом матче, профессиональная это лига или любительская. Как к этому относиться? Негативно. К сожалению, у нас себя не очень хорошо проявляли разные известные футболисты. Тот инцидент с Широковым… Когда знаменитые профессиональные игроки так ведут себя в любительских соревнованиях, то люди без известной фамилии тоже думают, что можно подобным образом отличиться. К сожалению, это проблема не футбольная, а в воспитании», — считает Смирнов.
В августе 2020 года экс-игрок сборной России Роман Широков, выступая за команду «Матч ТВ» напал на арбитра Никиту Данченкова во время матча Московского кубка селебрити против «Амкала», разбив тому лицо. В итоге знаменитый футболист был оштрафован на 100 тыс. рублей и приговорен к 100 часам общественных работ.