Поцеловавший футболистку глава федерации футбола Испании покинет свой пост

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, поцеловавший футболистку после финала женского чемпионата мира по футболу 2023 года, покинет свой пост. Об этом заявил COPE.

© Lenta.ru

По информации издания, функционер решил уйти в отставку добровольно после того, как в Испании появились первые призывы уволить его. Сообщается, что он официально покинет RFEF в пятницу, 25 августа, и уже оповестил об этом свою команду.

Ранее 24 августа Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. В организации подчеркнули, что привержены уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждают любые действия, противоречащие этому.