Гол Зайнутдинова принес «Бешикташу» победу в матче квалификации Лиги конференций

Турецкий «Бешикташ» обыграл киевское «Динамо» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. Победу ей принес гол казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Таким образом, он забил первый мяч за «Бешикташ». Также у клуба отличились Омар Колли и Венсан Абубакар, реализовавший пенальти. В киевской команде ворота соперников поразили Николай Шапаренко и Назар Волошин.

17 августа Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из московского ЦСКА.

«Клуб пошел навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул. Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса», — рассказал директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.