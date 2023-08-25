Погребняк стал игроком футбольного клуба «Чисто Питер»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк решил присоединиться к медийному футбольному клубу «Чисто Питер». Об этом сообщает форвард петербургской команды Алексей Гасилин в своём телегерам-канале.

«Чисто Питер» был основан в июне 2023 года. Команду возглавляет легенда «Зенита» Владислав Радимов, а в состав команды входят некоторые бывшие игроки сине-бело-голубых — всё тот же Гасилин и Максим Каннуников, а также бывший нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн.