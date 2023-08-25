Уткин ответил Тинькову на критику Галицкого

«Самое главное, мне кажется, что Тиньков не понимает одной очень важной вещи... Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова все его имени, у Галицкого – нет.



У Галицкого ведь даже не его имя при рождении, это известно. Галицкого зовут Сергей Николаевич Арутюнян, историю приобретения новой фамилии он неоднократно рассказывал, это вообще не является вопросом какого-то откровения.



Тут даже дело в другом. А была ли у Олега Тинькова, например, мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Ну, кроме своих сентенций: злободневных, актуальных, очень небесспорных (многие из них я не принимаю), эпатажных...



Актуальные слова уходят вместе с актуальностью. А парк Галицкого остается. А стадион «Краснодара» остается. А сам он неоднократно формировал свою задачу жизненную как то, чтобы «Краснодар» смог существовать и дальше отдельно в случае, допустим, его внезапного ухода из жизни. Чтобы это осталось.



Ну это же разные задачи жизненные, правда же? И эти задачи во многом противостоят друг другу. Именно поэтому слова Тинькова о Галицком – как и слова Галицкого о Тинькове, если бы они были сказаны – просто не имеют никакого значения. Это очень разные люди. Поэтому Тиньков будет брызгать слюной, а Галицкий будет продолжать делать свое дело в тишине – и далеко не бесспорно. Весьма разные люди», – сказал Уткин.