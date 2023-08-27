Форвард "Ливерпуля" Салах уведомил клуб о желании уйти
Один из лидеров "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах намерен сменить обстановку. Форвард уведомил руководство "красных" о желании перейти в саудовский "Аль-Иттихад", сообщают зарубежные СМИ.
Ранее стало известно, что "Аль-Иттихад" предложил английскому клубу более 90 миллионов евро за Салаха. Сделка обещает стать самой дорогой для саудовских команд, однако "мерсисайдцы" отказались от переговоров. Мохаммеду был предложен контракт на три года на общую сумму в 200 миллионов евро.
Салах дал согласие на переход и ждет, что боссы "Ливерпуля" изменят свою позицию. Если это случится, то египтянин уже после сегодняшнего матча с "Ньюкаслом" отправится в Эмираты на медосмотр для "Аль-Иттихада".
Напомним, что Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года из итальянской "Ромы". Вместе с "красными" он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги, Суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Салах установил несколько клубных рекордов, в частности, египтянин является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории Лиги чемпионов (42 гола).