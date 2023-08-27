Форвард "Ливерпуля" Салах уведомил клуб о желании уйти

Один из лидеров "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах намерен сменить обстановку. Форвард уведомил руководство "красных" о желании перейти в саудовский "Аль-Иттихад", сообщают зарубежные СМИ.

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Ранее стало известно, что "Аль-Иттихад" предложил английскому клубу более 90 миллионов евро за Салаха. Сделка обещает стать самой дорогой для саудовских команд, однако "мерсисайдцы" отказались от переговоров. Мохаммеду был предложен контракт на три года на общую сумму в 200 миллионов евро.

Салах дал согласие на переход и ждет, что боссы "Ливерпуля" изменят свою позицию. Если это случится, то египтянин уже после сегодняшнего матча с "Ньюкаслом" отправится в Эмираты на медосмотр для "Аль-Иттихада".