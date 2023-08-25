Геркус может стать президентом «Арсенала»

Российский функционер Илья Геркус может стать президентом тульского «Арсенала». Об этом сообщает «РБ Спорт».

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На должность, свободную в клубе после отставки Гурама Аджоева, претендует экс-гендиректор хабаровского СКА Алексей Кандалинцев.

Напомним, Илья Геркус работал советником президента РПЛ Сергея Прядкина, трудился на посту президента московского «Локомотива». С ним железнодорожники выиграли чемпионат (2017/2018) и Кубок России (2016/2017).

С 5 июля 2022 года Геркус занимал пост директора по стратегическому развитию «Торпедо», позже стал президентом клуба, но в феврале 2023 года покинул стан автозаводцев.