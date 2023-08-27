Джокович и Месси встретились в США

Аргентинский нападающий Лионель Месси не попал в стартовый состав "Интер Майами" на матч против "Нью-Йорк Ред Буллз" в МЛС. Стартовый свисток поединка уже прозвучал, матч начался в 02:30 по московскому времени.

После восьми игр за "Интер Майами" на счету Месси десять забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9). "Интер Майами" сыграет также в финале Открытого кубка США, соперником клуба стал "Хьюстон". Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за "Интер Майами", отличившись со штрафного в первом матче.