Юрист считает, что «Динамо» и «Ростов» должны объединиться в судебном процессе против Норманна

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заявил, что московской команде и «Ростову» следует объединиться в судебном процессе против норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

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В сентябре 2022 года Норманн на правах аренды перешел из «Ростова» в «Динамо». В августе 2023 года гендиректор московского клуба Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в оба клуба уведомление о расторжении договора в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». В воскресенье стало известно, что игрок подписал контракт с «Аль Раедом» из Саудовской Аравии. 20 августа президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил «Матч ТВ», что организация готова оказать поддержку «Ростову» и «Динамо» в деле против Норманна.

— С юридической точки зрения что ждет Норманна?

— И «Динамо», и «Ростов», мне кажется, должны объединиться в судебном процессе. Он нарушил два договора. Один договор — аренды, в котором он фигурировал. За него в «Динамо» отвечал «Ростов», и «Динамо» по букве закона должно предъявить претензии «Ростову», который не смог сохранить игрока. Но вместе клубы могут обратиться против него, потому что все правила нарушены.

Объяснение у игрока никакое. Грозы можно испугаться. На него начались гонения и в Норвегии из за перехода в Саудовскую Аравию. Его поступок и отъезд из «Динамо» омерзительны. Болельщики пишут, что трус не играет в хоккей и в футбол. В динамовском сообществе относятся к нему с огромным презрением. Он играл не очень. Ушел — и до свидания. Но надо наказать, — сказал Добровинский в эфире «Матч ТВ».