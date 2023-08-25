Нападающий «Бетиса» ушел из сборной Испании из-за отказа Рубиалеса покинуть пост

«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.



Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными.



За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», – написал футболист в твиттере.