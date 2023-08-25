ЦСКА упустил победу в матче с "Оренбургом"

Московский ЦСКА не смог удержать победный счет в матче шестого тура чемпионата России против "Оренбурга" - 1:1.

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К сегодняшней встрече "Оренбург" готовился под руководством нового тренера: после ожидаемой отставки чеха Иржи Ярошика, при котором "бело-голубые" потерпели четыре поражения при одной ничьей в Премьер-лиге, команду возглавил испанец Давид Деограсия.

Что касается армейцев, то они подошли к матчу на фоне обидного поражения в дерби от "Динамо" (1:2). Да и в целом последние результаты "красно-синих" вряд ли радуют их фанатов - лишь одна победа в четырех поединках во всех турнирах при двух поражениях.

Оба мяча в пятничной встрече были забиты уже после перерыва: на гол бразильца Мойзеса хозяева ответили точным ударом аргентинца Лукаса Веры. "Оренбург" мог и вовсе вырвать три очка, но на 95-й минуте Степан Оганесян ударил в перекладину. Как итог - 1:1.