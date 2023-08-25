«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Лас‑Пальмасом»

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании.

© Real Sociedad de Football S.A.D.

Встреча прошла на домашнем стадионе «Лас Пальмаса» и завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал за команду, выйдя на поле на 75 й минуте.

«Реал Сосьедад», завершивший вничью третий матч из трех в чемпионате, с 3 очками занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас Пальмас» (2) идет 14 м.

В следующем туре «Реал Сосьедад» примет «Гранаду» 2 сентября, на следующий день «Лас Пальмас» на выезде сыграет с «Жироной».

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 03