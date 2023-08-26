Дочь экс-вратаря "Зенита" Малафеева показала фигуру в купальнике

Ксения Малафеева, дочь бывшего голкипера петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, в своих социальных сетях продемонстрировала свою пятую точку в купальнике.

Ксения Малафеева – дочь футболиста Вячеслава Малафеева от брака с Мариной Безбородовой. У нее есть также брат Максим. В марте 2011 года Марина Безбородова погибла в автокатастрофе. Вскоре Вячеслав Малафеев женился во второй раз – на Екатерине Комяковой. В 2014 году она официально стала матерью Ксении и Максима.

В 2013 году у Екатерины и Вячеслава родился сын Алекс. В 2020 году СМИ писали о том, что Ксению Малафееву поймали за продажей наркотиков. В 2021 году девушка легла в реабилитационный центр.