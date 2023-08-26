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Экс-футболист Галямин посоветовал Захаряну меньше давать интервью

Бывший защитник ЦСКА и "Эспаньола" Дмитрий Галямин высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад". Его слова передает "Спорт день за днем".

Экс-футболист Галямин дал совет Захаряну
© ТАСС

"Что могу посоветовать Захаряну? Захаряну могу посоветовать, чтобы поменьше давал интервью. Это зачастую мешает. Зачастую есть определенный круг журналистов, которые некоторые вещи могут не так интерпретировать", - сказал Галямин.

9 августа "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна из московского "Динамо".

Ранее за испанскую команду выступали Дмитрий Хохлов и Валерий Крапин. Контракт Захаряна с командой рассчитан до июня 2029 года.

25 августа он дебютировал за команду в матче против "Лас-Пальмас", но не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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