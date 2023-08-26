«Рубин» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ
Казанский «Рубин» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч шестого тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в субботу в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Стартовый состав «Рубина»: Юрий Дюпин (вратарь), Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Александр Зотов, Александр Ломовицкий, Даниил Кузнецов, Умарали Рахмоналиев, Угочукву Иву, Мирлинд Даку.
Стартовый состав «Динамо»: Антон Шунин (вратарь), Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричаль, Эли Даса, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Денис Макаров, Муми Нгамале, Федор Смолов, Константин Тюкавин.