Холанд помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд Юнайтед»

Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол в матче забил форвард Эрлинг Холанд, отличившийся во втором тайме. Норвежец в первой половине встречи не реализовал пенальти. В концовке матча защитник хозяев Джейден Богл сравнял счет, однако через несколько минут хавбек Родри вновь вывел «Сити» вперед.