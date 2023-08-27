Холанд помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд Юнайтед» в матче английской премьер‑лиги
«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 3 го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый гол в матче забил форвард Эрлинг Холанд, отличившийся во втором тайме. Норвежец в первой половине встречи не реализовал пенальти. В концовке матча защитник хозяев Джейден Богл сравнял счет, однако через несколько минут хавбек Родри вновь вывел «Сити» вперед.
«Горожане» одержали третью победу подряд. У «Шеффилда» третье поражение.
В следующем матче команда Хосепа Гвариолы дома сыграет с «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» примет «Эвертон», обе встречи пройдут 2 сентября.
«Астон Вилла» в другом матче тура одержала победу над «Бернли» в гостях со счетом 3:1.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 2023-24. ТУР 03
«Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:2 (0:0)
Голы: Богл, 85. — Холанд, 63. Эрнандес, 88.
Нереализованный пенальти: Холанд, 37.
«Бёрнли» (Бёрнли) — «Астон Вилла» (Бирмингем) — 1:3 (0:2)
Голы: Фостер, 47. — Кэш, 8, 20. Диаби, 61.