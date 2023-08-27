Гол Влаховича спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей"

Туринский "Ювентус" дома сыграл вничью с "Болоньей" в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Игра на стадионе "Альянц" в Турине завершилась вничью - 1:1 (0:1). На 24-й минуте шотландский полузащитник Льюис Фергюсон вывел гостей вперед - 0:1.