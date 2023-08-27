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Гол Влаховича спас "Ювентус" от поражения в домашнем матче Серии А с "Болоньей"

Туринский "Ювентус" дома сыграл вничью с "Болоньей" в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Игра на стадионе "Альянц" в Турине завершилась вничью - 1:1 (0:1). На 24-й минуте шотландский полузащитник Льюис Фергюсон вывел гостей вперед - 0:1.

Гол Влаховича спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей"
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"Ювентус" ушел от поражения благодаря точному удару нападающего сборной Сербии Душана Влаховича на 80-й минуте - 1:1.

После двух туров чемпионата Италии "Болонья" набрала 1 очко, в активе "Ювентуса" 4 очка.

Чемпионат Италии. 3-й тур

"Ювентус" 1:1 "Болонья"

Голы: Влахович, 80 – Фергюсон, 24.