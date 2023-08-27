Гол Влаховича спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей"

Гол Влаховича спас "Ювентус" от поражения в домашнем матче Серии А с "Болоньей"
Туринский "Ювентус" дома сыграл вничью с "Болоньей" в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Игра на стадионе "Альянц" в Турине завершилась вничью - 1:1 (0:1). На 24-й минуте шотландский полузащитник Льюис Фергюсон вывел гостей вперед - 0:1.
"Ювентус" ушел от поражения благодаря точному удару нападающего сборной Сербии Душана Влаховича на 80-й минуте - 1:1.
После двух туров чемпионата Италии "Болонья" набрала 1 очко, в активе "Ювентуса" 4 очка.
Чемпионат Италии. 3-й тур
"Ювентус" 1:1 "Болонья"
Голы: Влахович, 80 – Фергюсон, 24.