Экс-защитник сборной России Смольников объявил о завершении карьеры

По словам Смольникова, трижды становившегося чемпионом страны в составе "Зенита", он учится на тренера.

"Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела футбольная судьба. Самое главное - благодарю мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед", - цитирует Игоря "Матч ТВ" .

Последней командой Смольникова стал "Локомотив", за который он выступал с февраля по июнь этого года. Игорь провел 30 матчей за сборную России, принимал участие в чемпионате мира-2018, на котором наша команда добралась до четвертьфинала.