Месси грозит наказание за отказ общаться с журналистами
Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси может быть наказан за отказ от общения с журналистами.
Месси провел свой первый матч в североамериканской лиге МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллз", в котором смог забить гол и помог команде выиграть - 2:0.
Но, как сообщает Goal.com, после матча аргентинец нарушил регламент Главной футбольной лиги. Месси не стал принимать участие в обязательном общении с журналистами.
Для популяризации лиги в МЛС, как, например, в НХЛ, игроки должны быть доступны для общения. Если вина Месси будет доказана, то он может быть оштрафован.
Чемпион мира в составе сборной Аргентины перешел в "Интер Майами" нынешним летом. Месси принял участие в 9 матчах за клуб и забил 11 мячей.