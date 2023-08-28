Месси грозит наказание за отказ общаться с журналистами

Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси может быть наказан за отказ от общения с журналистами.

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Месси провел свой первый матч в североамериканской лиге МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллз", в котором смог забить гол и помог команде выиграть - 2:0.

Но, как сообщает Goal.com, после матча аргентинец нарушил регламент Главной футбольной лиги. Месси не стал принимать участие в обязательном общении с журналистами.

Для популяризации лиги в МЛС, как, например, в НХЛ, игроки должны быть доступны для общения. Если вина Месси будет доказана, то он может быть оштрафован.