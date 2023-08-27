«Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:3.

Первый тайм завершился с ничейный счётом. На 12-й минуте полузащитник «Барселоны» Гави открыл счёт, откликнувшись на передачу Ламина Ямала. Спустя три минуты Френки де Йонг удвоил преимущество сине-гранатовых, однако сохранить комфортный перевес к перерыву подопечным Хави не удалось. На 26-й минуте Хуан Фойт сократил отставание «Вильярреала» в счёте, а на 40-й минуте Александр Сёрлот восстановил равновесие на табло.

В начале второго тайма «Вильяррел» и вовсе повёл благодаря точному удару Алекса Баэны, но гостям удалось перевернуть ход матча в течение трёх минут. На 68-й минуте Ферран Торрес снова сделал счёт равным, а на 71-й минуте Роберт Левандовски принёс победу команде Хави Эрнандеса.