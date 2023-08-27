«Крылья Советов» обыграли «Балтику» благодаря голу на 90-й минуте

Самарцы добыли победу в концовке.
Самарские «Крылья Советов» обыграли калининградскую «Балтику» в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Все голы были забиты во втором тайме. Автором первого точного удара на 52-й минуте стал полузащитник самарцев Сергей Бабкин. Ассистентом в этом эпизоде выступил нападающий Никита Салтыков.
Гости отыгрались на 88-й минуте. После передачи полузащитника Владислава Лазарева отличился форвард Тамерлан Мусаев.
Однако в компенсированное время хозяева смогли вырвать победу. После паса нападающего Владислава Шитова забил защитник Георгий Зотов.
«Крылья Советов» набрали 11 очков и расположились на четвёртом месте в таблице. «Балтика» с тремя баллами занимает 15-ю строчку.