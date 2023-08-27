«Крылья Советов» обыграли «Балтику» благодаря голу на 90-й минуте

Самарцы добыли победу в концовке.

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Самарские «Крылья Советов» обыграли калининградскую «Балтику» в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все голы были забиты во втором тайме. Автором первого точного удара на 52-й минуте стал полузащитник самарцев Сергей Бабкин. Ассистентом в этом эпизоде выступил нападающий Никита Салтыков.

Гости отыгрались на 88-й минуте. После передачи полузащитника Владислава Лазарева отличился форвард Тамерлан Мусаев.

Однако в компенсированное время хозяева смогли вырвать победу. После паса нападающего Владислава Шитова забил защитник Георгий Зотов.