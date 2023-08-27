«Ливерпуль» победил «Ньюкасл», играя более часа в меньшистве
Команда Клоппа перевернула игру в последние 10 минут матча.
«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый гол был забит в середине первого тайма. Автором точного удара стал нападающий хозяев поля Энтони Гордон. Он отличился на 25-й минуте.
На 28-й минуте гости остались в меньшинстве. Главный арбитр матча Джон Брукс удалил с поля нидерландского защитника Вирджила Ван Дейка.
«Ливерпуль» смог сравнять счёт на 81-й минуте. Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес отличился после передачи португальского форварда Диогу Жоты.
Добыть три очка мерсисайдцам удалось на третьей компенсированной минуте. Дублем отметился Нуньес. На этот раз автором голевой передачи стал нападающий Мохамед Салах.