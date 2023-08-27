«Ливерпуль» победил «Ньюкасл», играя более часа в меньшистве

Команда Клоппа перевернула игру в последние 10 минут матча.

«Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый гол был забит в середине первого тайма. Автором точного удара стал нападающий хозяев поля Энтони Гордон. Он отличился на 25-й минуте.

На 28-й минуте гости остались в меньшинстве. Главный арбитр матча Джон Брукс удалил с поля нидерландского защитника Вирджила Ван Дейка.

«Ливерпуль» смог сравнять счёт на 81-й минуте. Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес отличился после передачи португальского форварда Диогу Жоты.