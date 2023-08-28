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Гвардиола быстрее всех в истории АПЛ одержал 200 побед

Накануне «Манчестер Сити» в рамках 3-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Эта победа стала 200-й для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в рамках чемпионата Англии.

Гвардиола быстрее всех в истории АПЛ одержал 200 побед
© Betassist.ru

Для покорения этой отметки ему понадобилось 269 матчей. Ранее рекорд принадлежал Алексу Фергюсону, который провёл всю карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ему понадобились 322 встречи.

На третьем месте результат португальского специалиста Жозе Моуринью, которому понадобилось 326 встреч. Ранее он работал в Англии с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тотттенхэмом».

«Манчестер Сити» после трёх туров набрал девять очков и стал единоличным лидером АПЛ.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее он также работал с «Баварией» и «Барселоной».