Гвардиола быстрее всех в истории АПЛ одержал 200 побед

Накануне «Манчестер Сити» в рамках 3-го тура чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Эта победа стала 200-й для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в рамках чемпионата Англии.

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Для покорения этой отметки ему понадобилось 269 матчей. Ранее рекорд принадлежал Алексу Фергюсону, который провёл всю карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ему понадобились 322 встречи.

На третьем месте результат португальского специалиста Жозе Моуринью, которому понадобилось 326 встреч. Ранее он работал в Англии с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тотттенхэмом».

«Манчестер Сити» после трёх туров набрал девять очков и стал единоличным лидером АПЛ.