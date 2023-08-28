Дзюба высказался о победе «Локомотива» над «Сочи»

«Как эмоции после возвращения? Да, очень скучал по полю, по матчам. Тяжело смотреть со стороны. Безумно рад, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков «Локомотива», всех нас. Трудовая игра на безобразном поле. Для команды это очень важная победа, долгожданные три очка.



И Глушенков умничка, его надо, конечно, «пинать»… С ним по-другому никак, всё из-под палки. Кнут и пряник (улыбается). Очень рад, что мы выиграли, и большое спасибо медицинскому штабу, что меня хорошо восстановили и всё получилось. Рад был сыграть все 90 минут. Мне было приятно, когда ребята говорили: «Не вздумай меняться!» Очень тяжёлый матч физически, самый трудный. Наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут», — приводит слова Дзюба пресс-служба «Локомотива».