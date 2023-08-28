Защитник «Ахмата» объяснил, почему Ташуев покинул пост главного тренера

«Мы знали, что в матче со «Спартаком» нам будет тяжело. Безусловно, нужно было забивать на 92-й минуте, когда мы имели на то отличный момент. Но и у соперника в этой встрече было много возможностей отличиться. Мы в любом случае старались набрать очки, поэтому результат нормальный.



Что поменялось при новом тренере? Чуть-чуть изменилась структура игры. При Ташуеве у нас была другая система, но ничего плохого я про него не скажу: я играл при нём много, а команда заняла очень высокое место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона. Это большое достижение в истории «Ахмата». К сожалению, этот сезон мы начали не очень хорошо. Два-три поражения на старте, и надо было что-то менять. Поэтому клуб решил назначить нового наставника», — приводят слова Богосаваца «Известия».