Янбаев: переход из «Локомотива» в «Краснодар» стал главной ошибкой в карьере

Бывший защитник сборной России Ренат Янбаев заявил, что решение покинуть «Локомотив» стало главной ошибкой по ходу его спортивной карьеры. Тогда футболист решил присоединиться к «Краснодару».
«Главная ошибка в карьере? Пожалуй, переход из «Локомотива» в «Краснодар». Железнодорожники предлагали контракт, не хотели, чтобы я уходил. А я ещё за полгода до конца заключил соглашение с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локомотиве», возможно, карьеру завершил бы позднее», - приводит слова Янбаева «РБ Спорт».
В составе «Локомотива» Янбаев стал двукратным обладателем Кубка России. 13 июня 2017 года Янбаев подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». Однако в футболке «быков» защитник появлялся на поле лишь в трёх матчах.
Помимо «Локомотива» и «Краснодара» Янбаев успел поиграть за «Анжи», «Химки», «Кубань», «Зенит» и ногинское «Знамя». В составе сборной России Ренат завоевал бронзу Евро-2008.