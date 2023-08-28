Янбаев: переход из «Локомотива» в «Краснодар» стал главной ошибкой в карьере

«Главная ошибка в карьере? Пожалуй, переход из «Локомотива» в «Краснодар». Железнодорожники предлагали контракт, не хотели, чтобы я уходил. А я ещё за полгода до конца заключил соглашение с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локомотиве», возможно, карьеру завершил бы позднее», - приводит слова Янбаева «РБ Спорт».