Анхелес Бехар, мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, заперлась в церкви и объявила голодовку в поддержку своего сына. Об этом пишет EFE.

Ранее ФИФА временно отстранила от должности Луиса Рубиалеса после того, как он публично поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. ФИФА также запретила президенту федерации любое общение с футболисткой и ее близкими - «лично или через третьи лица». Это необходимо, чтобы «защитить фундаментальные права» спортсменки.

После чего, по данным EFE, Анхелес Бехар вместе со своей сестрой осталась в церкви в городе Мотриль после ухода священника и заявила, что объявляет бессрочную голодовку.

Она также попросила спортсменку, которую поцеловал Рубиалес, сказать правду. Бехар считает, что поцелуй произошел по обоюдному согласию, и не понимает обвинений в адрес своего сына, который «не способен никому причинить вред».

Инцидент произошел после финала на чемпионате мира среди женщин. В финале испанки одержали победу, Рубилес не смог сдержать эмоций и поцеловал Эрмосо в губы.