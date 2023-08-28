Главу испанского футбола обвинили в сексуальном насилии

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Рубиалеса от любой связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней. Дисциплинарное расследование в отношении Рубиалеса было открыто после инцидента, произошедшего после финального матча женского чемпионата мира, проходившего в Австралии и Новой Зеландии. 20 августа женская сборная Испании впервые в истории завоевала титул чемпионок мира. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку испанской сборной Дженнифер Эрмосо. Впоследствии она сказала, что ей это было неприятно и она «не давала согласия на поцелуй».