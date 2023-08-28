«Уфа» уволила главного тренера Сергея Гуренко

Официальный телеграм-канал "Уфы" объявил о прекращении работы с командой 50-летнего главного тренера Сергея Гуренко . После его отставки исполнять обязанности наставника команды из столицы Башкортостана будет 49-летний старший тренер Евгений Харлачев .

Под руководством Гуренко "Уфа" набрала 6 очков в 7 матчах группы "Золото" дивизиона А Второй лиги и занимает девятое место - в зоне вылета в группу "Серебро", отставая от спасительной шестой строчки на 3 очка. В Кубке России уфимцы одержали победу в серии пенальти в домашнем матче второго раунда Пути регионов против новотроицкой "Носты" (0:0, пен. 3:1).