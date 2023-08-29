Иву Угочукву объяснил, почему согласился перейти в «Рубин»

«Я знаю, что Россия не принимает участие в еврокубках, но будем надеяться, что скоро всё вернется на свои места. Мне было интересно попробовать свои силы в таком сильном чемпионате, поэтому и согласился на предложение «Рубина».

О российском чемпионате я знал многое. Играя в Армении, видел некоторые матчи российских команд. Смотрел финал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», а в Казани ходил на игру за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. В России выступало много известных футболистов, чьи фамилии были на слуху в футболе. К тому же, ещё играли и футболисты из Нигерии – Эммануэль Эменике, Ахмед Муса, Эджуке и ещё много других», – приводит слова Иву «БИЗНЕС Онлайн».