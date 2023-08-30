«Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России

В среду, 30 августа, «Сочи» на своём поле примет ЦСКА в рамках 3-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи, Россия). Начало матча запланировано на 17:15 мск. Тренерские штабы команд огласили стартовые составы на игру.

После двух матчей «Сочи» набрал три очка и занимают второе место в группе A. ЦСКА идёт на четвёртой позиции, имея столько же очков, но уступая по дополнительным показателям.