«Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Кубка России

В среду, 30 августа, «Сочи» на своём поле примет ЦСКА в рамках 3-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи, Россия). Начало матча запланировано на 17:15 мск. Тренерские штабы команд огласили стартовые составы на игру.
«Сочи»: Гойло, Юрганов, Алвес, Заика, Мещанинов, Ангбан, Нобоа, Мигель, Медведев, Бурмистров, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Гайич, Агапов, Роша, Мендес, Рядно, Файзуллаев, Кисляк, Гайч, Давила.
После двух матчей «Сочи» набрал три очка и занимают второе место в группе A. ЦСКА идёт на четвёртой позиции, имея столько же очков, но уступая по дополнительным показателям.
Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, переигравший в финале прошлого розыгрыша «Краснодар».