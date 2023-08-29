Поцеловавшего футболистку тренера хотят отстранить на 15 лет

В Международной федерации футбола (ФИФА) рассчитывают отстранить президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на длительный срок. По информации Daily Mail, ему не разрешат заниматься футболом на протяжении 15 лет.

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Ранее на церемонии награждения после финала чемпионата мира он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо. Спортивный функционер заявил, что сделал это по обоюдному согласию. Эрмосо не подтвердила его слова.

Рубиалеса временно отстранили от должности главы RFEF. Дисциплинарный комитет ФИФА освободил его от любой футбольной деятельности сроком на 90 дней.