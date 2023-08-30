Капитан «Ньюкасла» стал участником уличной драки возле ночного клуба

Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс стал участником уличной драки, в ходе которой группа мужчин угрожала застрелить футболиста, а также его брата. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, после того как Ласселлс и его брат вышли из ночного клуба Chinawhite, неизвестный мужчина ударил 19-летнего брата футболиста локтем в горло. Как сказал один из очевидцев, затем в конфликт вмешался сам Джамал Ласселлс и оттолкнул обидчика брата.

Сообщается, что после этого в капитана «Ньюкасла» была брошена бутылка водки, едва не попавшая ему в голову. Далее к драке присоединились еще несколько человек, которые стали жестоко избавить защитника «сорок» и его брата.