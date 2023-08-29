Футболист «Зенита» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Денис Адамов заявил, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Его слова передает «РБ Спорт».

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«Трачу ли в меcяц больше 500 000 рублей? Нет. В обычные меcяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуcк, например. Тогда трачу. Cмог бы я прожить один на зарплату в 50 тыcяч рублей? Да», — заявил голкипер.

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В июле 2023 года он перешел в «Зенит». 25-летний вратарь пока не провел ни одного матча за сине-бело-голубых.

В июле эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько денег тратит в месяц. По его словам, расходы превышают 500 тысяч рублей. Он также отметил, что смог бы прожить на 75 тысяч рублей в месяц, но не на 50.