Тренер молодежной сборной Грузии оценил переход Сазонова в «Торино»
Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе отреагировал на переход защитника «Динамо» Сабы Сазонова в итальянское «Торино».
«Сазонов — очень хороший защитник, он ещё молодой и у него большой потенциал. «Торино» для Сабы будет хорошим шагом вперед. Он там будет играть, потому что итальянский футбол славится своей защитой», – приводит Салуквадзе Metaratings.
Прошлым летом в чемпионат Италии перешел другой грузин, который выступал в РПЛ. Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Наполи», а затем и перешел туда, став одним из главных открытий сезона в Европе.