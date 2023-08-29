«Тобол» может бойкотировать матч Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз российским игрокам

«Увы, нашим легионерам из ЕАЭС так и не позволили отправиться со всей командой на матч. Остаётся надежда по поводу того, что сегодня после обеда разрешится вопрос с заездом через другую страну, если нам выдадут мультивизу.



Примем ли мы участие в матче, если нашим легионерам из ЕАЭС не выдадут визы? Полагаю, что нет», — цитирует Калдиярова Sport24.