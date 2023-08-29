«Тобол» может бойкотировать матч Лиги конференций в Чехии из-за невыдачи виз российским игрокам
Российским футболистам «Тобола» Ивану Коновалову, Альберту Габараеву, Павлу Кириенко и Павлу Забелину отказались выдавать визы для въезда в страну для участия в ответной игре плей-офф Лиги конференций с «Викторией Пльзень». Клуб может бойкотировать матч из-за действия чешских властей, сообщил совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров.
«Увы, нашим легионерам из ЕАЭС так и не позволили отправиться со всей командой на матч. Остаётся надежда по поводу того, что сегодня после обеда разрешится вопрос с заездом через другую страну, если нам выдадут мультивизу.
Примем ли мы участие в матче, если нашим легионерам из ЕАЭС не выдадут визы? Полагаю, что нет», — цитирует Калдиярова Sport24.
Первый матч «Тобол» проиграл со счётом 1:2. Ответная встреча в Пльзене запланирована на 31 августа.