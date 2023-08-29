«Рубин» победил «Урал» в Кубке России

Сегодня, 29 августа, «Рубин» принимал «Урал». Матч, состоявшийся в Казани в рамках 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России, завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Рубин» открыл счёт в матче на 10-й минуте усилиями Рустама Ашурматова. На 20-минуте хозяева увеличили преимущество благодаря голу Егора Тесленко. Гости отыграли один мяч на 35-й минуте, когда отличился Алексей Каштанов.

«Рубин» прервал безвыигрышную серию из двух матчей в Кубке России и расположился на третьей позиции в турнирной таблице группы B, имея на счету три очка. «Урал» с тремя очками идёт на втором месте.