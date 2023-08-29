Экс‑арбитр ФИФА считает, что поведение тренера «Краснодара» в матче с «Факелом» заслуживало наказания

— Если говорить о последовательности решений, то да, если мы вспоминаем удаления Семака, Юрана, то конечно, здесь эта манера, в которой тренер «Краснодара» обращался к судье, тоже заслуживала бы наказания. Поэтому почему в эпизоде с Семаком мы видим одно, а с Ивичем — другое? Это вопрос, — сказал Николаев в эфире программы «Правила игры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.