Экс‑арбитр ФИФА считает, что поведение тренера «Краснодара» в матче с «Факелом» заслуживало наказания

Экс‑арбитр ФИФА считает, что поведение тренера «Краснодара» Ивича в матче с «Факелом» заслуживало наказания
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич должен был получить желтую карточку или быть удален за разговоры с судьей после матча шестого тура МИР РПЛ с «Факелом».
В пятницу «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче шестого тура МИР РПЛ — 0:0. После финального свистка Ивич подошел к главному арбитру встречи Алексею Амелину для разговора по игровым эпизодам. Ранее после обращений к арбитрам после окончания матчей в текущем чемпионате были удалены тренер «Зенита» Сергей Семак и возглавляющий «Пари НН» Сергей Юран.
— Если говорить о последовательности решений, то да, если мы вспоминаем удаления Семака, Юрана, то конечно, здесь эта манера, в которой тренер «Краснодара» обращался к судье, тоже заслуживала бы наказания. Поэтому почему в эпизоде с Семаком мы видим одно, а с Ивичем — другое? Это вопрос, — сказал Николаев в эфире программы «Правила игры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.
«Краснодар» набрал 14 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.
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Экс‑арбитр ФИФА считает, что поведение тренера «Краснодара» Ивича в матче с «Факелом» заслуживало наказания
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