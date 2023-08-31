Мостовой высказался о поцелуе Рубиалеса с футболисткой Эрмосо

Александр Мостовой не считает поцелуй главы RFEF с футболисткой предосудительным.

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Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

Позже стало известно, что Эрмосо и юристы женского футбольного профсоюза рассматривают возможность привлечения Рубиалеса к ответственности за преступление на сексуальной почве.

– Я не считаю это каким-то преступлением, конечно же, нет. Что за бред? Со многими разговаривали на эту тему. Что здесь такого? Поцеловал он эту девчонку, понравилось ей, не понравилось. Такую шумиху подняли, ужас просто – для меня это дико.

– Удивились такому переполоху?

– Это же все на эмоциях, естественный процесс. Она не оттолкнула его, сама с ним обнялась. Там все целовались, кстати!

А тем более, может, она ему нравится. Что здесь такого? Ну кошмар. Человека затюкали до такой степени, будто он какое-то насилие над кем-то совершил.

– Сейчас и поцелуй – повод для расследования.

– Раньше на этот женский футбол никто внимания не обращал, сейчас из них звезд сделали. Она, эта футболистка, рада должна быть, что ее еще целуют! Есть много девчонок, которые ждут, чтобы их кто-нибудь просто поцеловал. Их никто не целует, понимаете?

– Вы не пересекались с Рубиалесом на поле?

– Не помню его, нет. Много же таких, кто толком не играл, а рассказывает потом, какой он футболист. У нас особенно.