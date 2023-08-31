Саба Сазонов перешел из «Динамо» в «Торино»

Саба Сазонов перешёл из «Динамо» в «Торино»
Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о переходе грузинского защитника Сабы Сазонова в итальянский «Торино».
«Желаем успехов в Серии А, Саба!» — гласит сообщение пресс-службы «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова € 3 млн. Грузинский футболист вчера, 30 августа, прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.
21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел провести пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
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