Саба Сазонов перешел из «Динамо» в «Торино»

Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о переходе грузинского защитника Сабы Сазонова в итальянский «Торино».

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«Желаем успехов в Серии А, Саба!» — гласит сообщение пресс-службы «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова € 3 млн. Грузинский футболист вчера, 30 августа, прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.